Дравшийся с тенью боксёр скончался Устроивший бой с тенью боксер Симисо Бутелези умер от черепно-мозговой травмы

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Южноафриканский боксёр Симисо Бутелези умер в возрасте 24 лет, сообщает The Mirror. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

5 июня Симисо Бутелези отправил соперника Сифесихле Мнтунгву в нокдаун. После того, как Мнтунгву встал на ноги, судья дал команду продолжать поединок. Но в этот момент Бутелези встал напротив одного из пустых углов и начал наносить удары по воздуху. Рефери остановил поединок и присудил Бутелези техническое поражение.

Боксёра сразу отправили в больницу. Он провёл некоторое время в коме без возможности провести операцию. 7 июня Бутелези скончался.

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