«Дралась словно демон»: глава UFC похвалил чемпионку родом из СССР

https://static.news.ru/photo/9abc0c24-a6cb-11eb-8291-96000091f725_660.jpg Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выступление бойца UFC Валентины Шевченко оценил глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт. Его поразила стойкость девушки во время турнира в Джексонвилле.

Валентина дралась словно демон. Будто бы сама идея, что её можно одолеть, её выбесила. И она выглядела невероятно, — цитирует Уайта MMA Fighting.

Он отметил также, что Шевченко провела лучший бой в своей карьере. Она одолела бразильского бойца Джессику Андраде на UFC 261.

33-летняя спортсменка родом из СССР в пятый раз защитила пояс чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Впервые этот пояс она получила в 2018 году, когда победила участницу турнира из Польши Джоанну Йенджейчик.

Валентина Шевченко представляет Киргизию и Перу, она занимается единоборствами с пяти лет.

Ранее NEWS.ru писал, что 25 апреля чемпионка Ultimate Fighting Championship (UFC) Валентина Шевченко (21-3) победила техническим нокаутом бразильянку Джессику Андраде (21-9) и отстояла титул чемпионки UFC на турнире UFC 261.