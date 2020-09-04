Драки для внутреннего пользования. Абдуллаев переобнимал Багова в ACA

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Смешанные единоборства одними из первых вышли из карантина, в UFC даже придумали специальный бойцовский остров, где провели несколько турниров без зрителей и со строгими мерами безопасности. В России стараются не отставать: лига ACA организовала турнир в Москве, куда пустила ограниченное число болельщиков. Далеко не все из них остались довольны увиденным.

Удары сделали разницу

В со-главном бою вечера встречались Эдуард Вартанян и Мухамед Коков. Второго парня знают в основном на Кавказе, сам он из Нальчика, звездой федерального уровня никогда не считался. А Эдуард Вартанян известен намного более широкой публике: он и дерётся более зрелищно, не только борется, но и бьётся. Он и побед значимых одержал намного больше, и в прессе мелькал значительно чаще. Можно вообще с уверенностью сказать, что Вартанян — самый медийный из всех участников шоу.

Для Эдуарда бой с Коковым — последний в ACA. Говорят, что дальше он будет драться в UFC, но так много о ком говорят, а уходят туда единицы. Хотя исключать такого варианта нельзя, Вартанян — парень действительно толковый.

Вот и в бою с Коковым он смотрелся как человек, который хотел победить больше соперника. Во всяком случае, именно он был тем, кто попытался изменить ход боя с помощью ударов. Коков только боролся, а Вартанян не только в этом ему не уступил, но и за счет ударов вносил в картину боя разнообразие. Он был лучшим бойцом в клетке и заслужил победу единогласным решением судей. Болельщики этот результат освистали, но не потому, что он был несправедливым, а потому что за Кокова болело большинство в зале.

Победа стала для Вартаняна 21-й в карьере при четырех поражениях. Коков потерпел пятую неудачу при 15-ти выигрышах.

Наобнимал на пояс

В главном поединке шоу за вакантный пояс чемпиона организации в полусреднем весе сражались Али Багов и Мурад Абдулаев. Тут тоже ни о каком нокауте или работе в стойке речи не шло — все пять раундов — возня в партере.

Первые два раунда Багов, известный своим максимально равнодушным отношением к общению с прессой, провёл над Абдуллаеве, следующие три — под ним. В итоге судьи решили отдать победу тому, кто в общей сложности боролся чуть активнее — то есть Мураду. Это — сенсация, довольно явным фаворитом считался Багов.

Главное впечатление от боя — не результат, а то, насколько все-таки нудно все было. Даже почти на 100 процентов кавказская публика на арене «Баскет Холл Москва» гудела, а кавказцы-то борьбу ценят и любят. Можно только представить, каким был бы гул, если бы этот бой прошел где-нибудь на турнире UFC в Лас-Вегасе. Вывод напрашивается такой: наш, российский ММА — продукт для внутреннего пользования.