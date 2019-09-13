Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соперник россиянина Александра Волкова в главном бою турнира UFC в Москве, который пройдёт 9 ноября, бразилец Жуниор Дос Сантос рассказал о своём плане на бой и поделился впечатлениями о сопернике во время телефонной пресс-конференции с российскими журналистами.

Моя стратегия на любой бой — использовать мой бокс, в котором я уверен. Я знаю, что Волков хорош в стойке, у него отличный кикбоксинг и удары ногами по корпусу, но...