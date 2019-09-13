Бразильский боец Жуниор Дос Сантос, который 9 ноября встретится с российским тяжеловесом Александром Волковым в главном событии турнира UFC в Москве, прокомментировал кризис в бразильских ММА, где не осталось ни одного чемпиона среди мужчин.
Бразильцы по-прежнему хороши в ММА, много тренируются и остаются одними из законодателей мод. Отсутствие пояса — это лишь неудачный момент. Сейчас в ММА очень выросла конкуренция между бойцами из разных стран, а завоевать и удержать пояс стало гораздо сложнее. Появилось очень много сильных и новых бойцов. Но думаю, что мы продолжим тренироваться, сражаться и ещё получим своего чемпиона, — сказал Дос Сантос во время телефонной пресс-конференции с российскими журналистами, отвечая на вопрос News.ru.
Также он отметил, что впечатлён достижениями россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Сейчас его уровень сопоставим с уровнем Фёдора Емельяненко, когда тот был на пике карьеры, — сказал он.
Как сообщал News.ru, Дос Сантос выразил готовность принять бой с Александром Волковым в стойке и нокаутировать его.