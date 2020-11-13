Дос Анжос победил вышедшего на замену Махачеву бойца на турнире UFC

https://static.news.ru/photo/b88edc68-26f1-11eb-b239-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир Ultimate Fighting Championship, в главном бою которого бразильский легковес Рафаэл Дос Анжос (30-13) победил раздельным решением судей американца Пола Фелдера (17-6).

Фелдер в первом раунде хорошо встречал соперника джебом и подключал правую руку, а Дос Анжос отвечал ударами ногами, а затем успешно прошёл в ноги, переведя бой на землю, но не смог этим воспользоваться, однако в концовке раунда лучше смотрелся в стойке. Бойцы продолжили обмениваться ударами с переменным успехом, при этом бразилец периодически пытался перевести бой в партер. В третьем раунде он в этом преуспел и при этом измотал соперника.

В чемпионских раундах Дос Анжос продолжил контролировать ход боя, однако его соперник не был сломлен и оказывал сопротивление до последнего. При этом бойцы много времени провели в клинчах. В конце четвёртого раунда Фелдер получил сильное рассечение, но удивил соперника переводом в партер, но этого было недостаточно для перелома. Двое судей предсказуемо отдали победу бразильцу со счётом 50:45, а третий — неожиданно Фелдеру (48:47).

На турнире должны были выступить двое россиян — Ислам Махачев и Сапарбек Сафаров, но первый выбыл из главного боя вечера с Дос Анжосом из-за стафилококковой инфекции, а Сафаров буквально за день до боя был снят из-за проблем с весогонкой.

В соглавном бою вечера в весе до 78 кг перспективный американец Хаос Уильямс за полминуты наглухо нокаутировал встречным правым кроссом ганца Разака Аль-Хассана.

Как писал NEWS.ru, польский полутяж Томаш Наркун победил удушением во втором раунде хорвата Ивана Эрслана и отстоял титул чемпиона крупнейшей европейской лиги KSW на турнире в Лодзи.