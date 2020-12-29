Добивание от COVID: как бой чеченского чемпиона сорвался в пятый раз

Когда бой срывается в первый раз — это невезение, но когда в пятый — это что-то другое. Артур Бетербиев столкнулся именно с этим. Чемпион мира, чеченец по национальности, заболел коронавирусом и не сможет выйти на ринг 30 января, как было запланировано. Это очень расстроило его фанатов и, вероятно, его самого, но есть, как минимум, один человек, для кого эта новость скорее хорошая, чем плохая.

Большое объявление Артур сделал на своей странице в Instagram.

Дорогие друзья! К сожалению, у меня обнаружен коронавирус. Поэтому мой бой с Адамом Дайнесом, назначенный на 30 января, скорее всего будет перенесён на неопределённое время. Я постараюсь поскорее выздороветь и вернуться в строй. Надеюсь на ваше понимание и поддержку, — написал он.

Бой должен был пройти на «ВТБ Арене» и был в программе телеканала ESPN. Адам Дайнес — американский претендент с рекордом 19-1-1 (10 нокаутов). С ним Артур (15-0, 15 нокаутов) должен был защищать два своих титула чемпиона мира в полутяжёлом весе — по версиям WBC и IBF.

В последний раз Бетербиев был на ринге в октябре 2019 года, когда нокаутировал украинского чемпиона Александра Гвоздика в 10-м раунде. Тот бой был одним из важнейших за весь год, его результат удивил очень многих и заставил по-новому взглянуть на силу Артура. Все знали, что бьёт он жёстко, но не все догадывались, что настолько.

На его фоне панчер Гвоздик местами смотрелся малышом. Выяснилось, что Бетербиев — не только мощь, но и техника и тактика, ведь он переиграл опытного игровика, которого очень сложно ударить. Не так сложно, как Усика (хотя были подозрения, что примерно так же), но всё равно очень тяжело.

После этого Бетербиев должен был вернуться на ринг несколько раз. Изначально его соперником должен был быть китайский претендент Мэнь Фаньлонг. Бой был назначен в Китай, затем перенесён на 28 марта в Квебек, но в планы вмешалась пандемия. Поединок перенесли в Москву на 25 сентября, но Фаньлонг не имел возможности приехать в Россию из-за китайских запретов на путешествия в пандемию.

Поэтому соперника пришлось заменить на Адама Дайнеса. К 25 сентября он не был готов выходить на ринг, так что придумали новую дату — 23 октября. Всё шло к тому, что бой состоится, но на этот раз вмешалась травма Бетербиева. Артур травмировал ребро на тренировке, и бой пришлось перенести на 30 января. Как мы понимаем, в эту дату он тоже не состоится, на этот раз из-за коронавируса. Итого, в общей сложности защита Артуром поясов переносилась пять раз. Ничего это не напоминает?

Артур Бетербиев vk.com/a.beterbiev

Немного напоминает ситуацию Мурата Гассиева, который после боя с Усиком пропустил больше двух лет, его поединки по разным причинами откладывались и отменялись тоже пять раз. Но разница в том, что Артур — чемпион мира по двум версиям, поэтому ему придётся вернуться в ближайшее время, и соперник будет намного серьёзнее, чем Нури Сефери. Дайнес — непростой боксёр, хотя для Артура более чем проходимый.

Вообще карьера Бетербиева складывается, наверное, не совсем по идеальному сценарию. Результаты он показывает прекрасные, но дерётся редко. 15 боёв за восемь лет — это объективно мало. Для этого есть причины: сначала с промоутером были тяжбы, потом с травмами проблемы, сейчас — с вирусом. Словить COVID под конец этого года и лишиться очередного боя — это как добивание, после которого непросто будет подняться.

Есть один человек, который вполне мог обрадоваться известиям об отмене боя Бетербиева, это Сергей Ковалёв. Он — давний знакомый и оппонент Артура, они ещё с любителей имеют сложные отношения, их бой в профи несколько раз обсуждался, а 30 января Ковалёв должен драться в Москве с Бектимиром Меликузиевым.

Удивителен сам факт такого совпадения: два супер-топовых российских боксёра дерутся в один день в одном городе. Неужели, это кому-то выгодно? Это же размывает аудиторию каждого. Теперь этот вопрос решился сам собой. Осталось только, чтобы бой Ковалёва не отменился, соскучились мы по классному боксу в Москве.