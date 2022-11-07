«Бивол находится на уровне Мухаммеда Али»: Дрозд о российском боксере Григорий Дрозд поставил Дмитрия Бивола на один уровень с Мухаммедом Али

Фото: ALI HAIDER/EPA/TASS

Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес (слева направо)

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд в интервью MMA.Metaratings.ru заявил, что россиянин Дмитрий Бивол находится на одном уровне с такими боксерами как Мухаммед Али, Рэй Леонард и Пернелл Уитаки. Такое мнение он высказал после победы россиянина над мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Это даже обсуждается. Он точно на этом уровне. На очень высоком уровне. Говорю с опаской, потому что не хочется загадывать вперед и заниматься шапкозакидательством... Я к тому, что мы все понимаем, что против Дмитрия Бивола вышел сильный боксер. Но что показал бой? Дмитрий настолько растет, что вообще не оставляет шансов, — сказал Дрозд.

Он добавил, что Бивол поднялся на высоту большой мировой звезды и достоин любого легендарного известного средневеса или полутяжеловеса.

Бивол победил Рамиреса в ночь на 6 ноября. Бой прошел в Абу-Даби и продлился все 12 раундов. По итогам поединка все трое судей отдали победу россиянину: 118:110 и дважды 117:111. Он защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. В активе Бивола 21 победа в 21 боях (11 — досрочных).