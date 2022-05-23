Дмитрий Кудряшов и Вагаб Вагабов проведут бой 11 июня

Боксер Дмитрий Кудряшов / Фото Павел Лисицын/РИА Новости

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагаб Вагабов и бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Дмитрий Кудряшов проведут бой в Москве 11 июня. Как стало известно NEWS.ru, встреча состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках в рамках турнира PRAVDA.

Поединок пройдет в рамках Гран-при, и победитель этого противостояния встретится с Вячеславом Дациком, который в апреле победил экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари нокаутом на 17-й секунде боя.

36-летний Кудряшов последний раз выходил на ринг в сентябре 2021 года, когда проиграл Евгению Тищенко. На его счету 24 победы и пять поражений. Вагабов по правилам бокса провёл три поединка, одержав три победы.

Ранее Кудряшов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru назвал причину победы Дмитрия Бивола в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. По мнению Кувалды, команда мексиканца совершила ошибку, выбрав в качестве соперника россиянина, поскольку Альварес ничего не может противопоставить его стилю.