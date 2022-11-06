Дмитрий Бивол победил Хильберто Рамиреса в титульном бою Дмитрий Бивол победил Хильберто Рамиреса в бою за титул чемпиона мира по версии WBA

Фото: Joel Plummer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дмитрий Бивол. Архивное фото

Российский боксер, чемпион мира мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса. Бой прошел в Абу-Даби и продлился все 12 раундов.

По итогам поединка все трое судей отдали победу россиянину: 118:110 и дважды 117:111, 117:111. Бивол владел преимуществом по ходу боя, особенно начиная с четвертого раунда.

Таким образом, Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA. 31-летний россиянин одержал 21-ю победу в профессиональной карьере (11 досрочных побед), у него нет поражений и нет ничьих.

Рамирес потерпел первое поражение при 44 победах (30 — нокаутом).

18 сентября состоялся другой титульный поединок: действующий чемпион мира во втором среднем весе, мексиканец Сауль Альварес победил боксера из Казахстана, обладателя поясов в среднем весе Геннадия Головкина. Бой прошел на стадионе «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Он также продлился все 12 раундов, Альварес выиграл единогласным решением судей.