Дмитрий Бивол: объединительный бой с Бетербиевым вполне реален

https://static.news.ru/photo/b3e32760-8484-11ea-8ff2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Бивол Фото: WBABoxing/ twitter.com /Global Look Press

Чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, что верит в свои силы в потенциальном объединительном бою с обладателем поясов WBC и IBF россиянином Артуром Бетербиевым.

Бой с Бетербиевым вполне реален. Что ответить скептикам, которые не верят в мои шансы в бою с Бетербиевым? Отвечу так. Когда я выступал по юношам, мне говорили, что мой бокс не соответствует молодёжному уровню. По молодёжи я стал чемпионом страны. И тогда говорили, что мне ничего не светит на взрослом уровне с моей специфической техникой, но я дважды выиграл Россию, — цитирует Бивола пресс-служба сборной России по боксу.

Бивол подчеркнул, что всегда верит в победу, когда выходит на бой с кем-то.

Если я выхожу на ринг или говорю о готовности встретиться с кем-то, то я верю в свои силы, значит, я могу выиграть у этого соперника. Я хотел бы побоксировать с теми, у кого есть пояс в моей весовой категории и дивизионе ниже, — добавил боксёр.

Ранее организаторы отменили турнир UFC 249, в котором россиянин Хабиб Нурмагомедов должен был защитить титул чемпиона в лёгкой весовой категории. 31-летний россиянин не смог вылететь из-за пандемии инфекции коронавируса. Теперь Фергюсон проведёт бой за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с соотечественником Джастином Гейтжи, писал NEWS.ru.