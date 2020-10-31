Для Украины с любовью: Усику подарили победу над Чисорой

https://static.news.ru/photo/6b6e5194-1bdd-11eb-92cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Александр Усик и Дерек Чисора закатили вечеринку, которую сложно будет забыть. Сухим из воды из неё вышел украинец, но решение судей запросто может вызвать скандал в Англии. Одно можно сказать точно: Дерек устроил Александру рубку, как и обещал.

До боя ситуация была такая: Усик — явный фаворит на бумаге, но в жизни шансы должны были быть примерно равными. Это первый бой Александра за 13 месяцев, он фактически дебютирует в супертяжах, а Чисора — опытный и бесстрашный лётчик. Ему всё равно кого бить, он выходит и делает жизнь соперников тяжёлой. А уж если попадает — то до свидания. Шанс на лаки-панч в любом бою Чисоры нельзя не держать в уме.

И с первых раундов стало ясно: Чисора вышел драться по-настоящему, а не забрать чек и уехать домой. Дерек охотился за головой Усика, как голодный зверь. В первом и втором раундах у судей были все основания ставить 10:9 в пользу британца. Возможно, он дрался больше как уличный хулиган, чем как профессиональный боксёр — лез и лез вперёд, но такие действия — тоже активность. С его стороны она была, а со стороны Усика — нет. Александр убегал и изредка отвечал.

В третьем раунде Усик начал заставлять Дерека промахиваться, а в четвёртом уже откровенно начал его читать. Британец всё ещё держал центр ринга и шёл вперёд, но Саша уже знал, чего ждать, от отвечал точными контратаками. Возможно, эти два раунда украинец забрал.

В пятом Дерек снова был агрессором. Его запал, как ни странно, никуда не делся. Да, он много мазал, но это ничуть не сбило его настроя. Надо просто признать: Чисора смотрится намного лучше, чем против Виталия Кличко в 2012-м, да и вообще, Дерек — недооценённый боксёр. Он реально умеет ещё и боксировать, а не только устраивать шоу на взвешиваниях.

Шестой раунд Дерек забрал без вариантов, он, как заведённый, лез и лез на рожон. А в седьмом случился ключевой эпизод: за несколько секунд до конца раунда Усик жёстко потряс Дерека. Это было ярко: зашла точно в подбородок целая комбинация ударов. От нокаута британца спас гонг.

На волне этого успеха Александр забрал и восьмой раунд. Чисора просто пятился назад, он выглядел побитым и усталым. Казалось, что перелом уже наступил, и для Дерека нет пути назад. Но это оказалось не так: британец снова удивил. В девятом раунде он выложил всё, что у него осталось, и забрал отрезок очевидно. Таким образом, перед заключительными тремя раундами именно Дерек выглядел лидером по очкам, 5:4.

Заключительные три раунда прошли с переменным успехом, где-то лучше был Усик, где-то Чисора. Британец работал первым номером, за что надо отдать ему должное. Саша эффективно контратаковал. И всё-таки, откровение вечера — это бокс Чисоры. Все знали, что он может ударить, что он может активно проводить раунды, но кто ожидал, что он даже в 12-м раунде будет идти вперёд и сохранит свежесть? В 37-то лет, на фоне самого подвижного тяжеловеса в мире.

Судьи единогласно отдали победу Усику, но два из них — минимально: 115:113. Третий — 117:112, и это явный перебор. Решение — небольшой презент фанатам украинца на Хэллоуин. Бой был равным, в лучшем случае. Александр его не проиграл, он был точнее, но Чисора был ярче. Если бы судьи увидели здесь ничью или даже минимальную победу британца, это не было скандалом мирового масштаба.

А так — Усик стал претендентом на титул чемпиона мира в тяжёлом весе, и в следующем бою встретится с победителем встречи Энтони Джошуа — Кубрат Пулев. Наверняка, это будет британец, но в любом случае Александру придётся очень сильно прибавить, чтобы иметь шанс на победу.