«Для него всё кончено»: Ян «наехал» на Стерлинга за фото с флагом Украины

Российский боец смешанного стиля, обладатель временного пояса UFC Пётр Ян обвинил своего ближайшего соперника Алджемейна Стерлинга в провокации и попытке смешать бой с политикой. Американец ранее сфотографиловался с украинским флагом и опубликовал это в соцсетях. Слова Яна приводит The Mirror.

Смотрю я на его прошлые заявления, использование флагов, улыбочки, позирование с украинским флагом. Он пытался смешать наш бой с политикой. Да, думаю, он не хотел, чтобы я был здесь, в США. Теперь, когда я здесь, он знает, что для него всё кончено, — сказал Ян.

Бой пройдёт в Лас-Вегасе 9 апреля. По московскому времени поединок начнётся в районе 6 утра, 10 апреля. Стерлинг — действующий чемпион UFC, он получил титул после того, как Петра Яна дисквалифицировали за запрещённый удар в их первом бою (в 2021 году).

17 марта сообщалось, что бывший чемпион UFC Генри Сехудо будет секундантом Петра Яна в поединке со Стерлингом. Но позже стало известно, что в углу россиянина его не окажется.