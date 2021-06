Динамо-машина: первый украинец стал чемпионом по ММА

Турнир хоть и проходил в привычной для Bellator локации на территории индейского казино, название которого можно перевести как «Солнце могикан», но впервые на него были допущены зрители, пусть и в ограниченном количестве. Среди них оказалась и внушительная группа украинцев, поддержка которой была слышна на протяжении всего боя Ярослава Амосова. Сначала показалось, что они кричат привычное «Героям слава!», но, вслушавшись в слаженное футбольно-фанатское скандирование, понимаешь, что это «Ярослав-Динамо». Именно такое прозвище носит «украинский Хабиб».

В предварительном карде выступала многократная чемпионка мира по самбо россиянка Марина Мохнаткина, для которой это был момент истины. В бою с опытной, но крайне нестабильной американкой Амандой Белл, проигравшей все значимые бои, она доминировала все три раунда за счёт своих борцовских навыков. Тем самым Марина не только реабилитировалась за поражение, но и обезопасила себя от увольнения из организации. Теперь её задача — заслужить право на главный бой в карьере с чемпионкой Кристианой Сайборг.

В соглавном бою вечера определялся потенциальный соперник победителя боя между Амосовым и Дугласом Лимой. Конечно, есть ещё британская звезда Майкл Пейдж, но он недавно заявил о желании перейти в UFC. Ямаец Джейсон Джексон решил не зарубаться с крепким ударником Полом Дейли, а при первой возможности переводил бой на землю, где Семтекс как раз слаб. Такая тактика и успех ему принесла, и дала сигнал самому Амосову. Впрочем, хитрый ямаец был уверен в победе Лимы в главном бою и вызывал на бой именно его.

Хоть бой и получился не сильно зрелищным, стоит отметить идеально выверенный геймплан украинца. Амосов умело передвигался, менял стойки и уходил от опаснейших ударов ногами — главного оружия бразильского чемпиона. При этом словно по часам, в одно и то же время, к концу второй минуты раунда он переводил бой на землю, грамотно отодвигал Лиму от сетки и контролировал на земле, проявляя временами активность, но при этом почти ничем не рискуя.