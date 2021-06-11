Динамо-машина: первый украинец стал чемпионом по ММА

Украинский боец ММА Ярослав Амосов одержал самую важную победу в карьере. В главном бою первого турнира Bellator со зрителями с начала пандемии он все пять раундов борол грозного бразильского нокаутёра Дугласа Лиму и отобрал у него чемпионский пояс, одержав 26-ю победу в карьере. На этом же турнире определился и его вероятный будущий соперник.

Украинские фанаты, победа Мохнаткиной и хитрый ямаец

Турнир хоть и проходил в привычной для Bellator локации на территории индейского казино, название которого можно перевести как «Солнце могикан», но впервые на него были допущены зрители, пусть и в ограниченном количестве. Среди них оказалась и внушительная группа украинцев, поддержка которой была слышна на протяжении всего боя Ярослава Амосова. Сначала показалось, что они кричат привычное «Героям слава!», но, вслушавшись в слаженное футбольно-фанатское скандирование, понимаешь, что это «Ярослав-Динамо». Именно такое прозвище носит «украинский Хабиб».

Марина Мохнаткина (справа) BellatorMMA/twitter.com

В предварительном карде выступала многократная чемпионка мира по самбо россиянка Марина Мохнаткина, для которой это был момент истины. В бою с опытной, но крайне нестабильной американкой Амандой Белл, проигравшей все значимые бои, она доминировала все три раунда за счёт своих борцовских навыков. Тем самым Марина не только реабилитировалась за поражение, но и обезопасила себя от увольнения из организации. Теперь её задача — заслужить право на главный бой в карьере с чемпионкой Кристианой Сайборг.

В соглавном бою вечера определялся потенциальный соперник победителя боя между Амосовым и Дугласом Лимой. Конечно, есть ещё британская звезда Майкл Пейдж, но он недавно заявил о желании перейти в UFC. Ямаец Джейсон Джексон решил не зарубаться с крепким ударником Полом Дейли, а при первой возможности переводил бой на землю, где Семтекс как раз слаб. Такая тактика и успех ему принесла, и дала сигнал самому Амосову. Впрочем, хитрый ямаец был уверен в победе Лимы в главном бою и вызывал на бой именно его.

Работа на результат в стиле Хабиба

Хоть бой и получился не сильно зрелищным, стоит отметить идеально выверенный геймплан украинца. Амосов умело передвигался, менял стойки и уходил от опаснейших ударов ногами — главного оружия бразильского чемпиона. При этом словно по часам, в одно и то же время, к концу второй минуты раунда он переводил бой на землю, грамотно отодвигал Лиму от сетки и контролировал на земле, проявляя временами активность, но при этом почти ничем не рискуя.

Лишь в одном из эпизодов в середине боя Ярослав допустил ошибку, нанеся несколько ударов по затылку соперника, из-за чего бой снова подняли в стойку. В остальном он был слишком хорош и обучен для своего визави. Бразилец настолько боялся борьбы претендента, что даже забыл про свои лоу-кики и выглядел слишком пассивно и обречённо даже в чемпионских раундах, когда было уже очевидно, что надо идти ва-банк и зарубаться.

Лучшим раундом Лимы стал заключительный, который получился равным, потому что и Ярослав начал уставать, и чемпион смог показать хоть что-то. Сначала он разбил бровь сопернику колючим ударом локтем снизу, а затем довольно внятно пытался оформить рычаг локтя, но для многократного чемпиона мира по самбо такая попытка была столь же опасна, как вцепившаяся в штанину карманная собачонка. Все судьи признали превосходство Амосова, который стал первым в истории Украины чемпионом одной из сильнейших организаций по смешанным единоборствам и обладает после ухода Нурмагомедова самым впечатляющим рекордом среди чемпионов — 26-0.

Ожидание сына и готовность драться с любым соперником

Ярослав Амосов BellatorMMA/twitter.com

Амосов был сам настолько растерян и опустошён после боя, что с трудом подбирал слова на английском, который успел подтянуть за годы тренировок в Америке. Боец отметил, что хочет в ближайшее время отдохнуть, потому что в июле должен родиться его долгожданный сын, а после уже будет готов принять вызов любого соперника.

Сейчас на горизонте не самого звёздного дивизиона организации таких двое. Это ярчайший нокаутёр Майкл Пейдж, способный собрать полный зал в родной Англии и при этом обладающий невероятно эффектными ударами. Однако он не будет смотреться против Амосова лучше Лимы. Это получится своеобразный ремейк на бой Хабиба с Конором, исход которого вряд ли понравится местной публике.

Показавший себя на разогреве у Ярослава Джексон — вариант позабористее. Он способен бороться на высоком уровне, сдерживать переводы Амосова и при этом прилично бьётся в стойке. В этом случае исход поединка менее предсказуемый и будет зависеть от тактической подготовки соперника. Но Ярослав доказал, что с ней и готовностью сражаться все пять раундов у него полный порядок.