Диас проиграл техническим нокаутом Лолеру в первом бою за семь лет

Американский средневес Робби Лолер (29-15) победил техническим нокаутом в третьем раунде соотечественника Ника Диаса (26-10) и взял реванш за поражение 17-летней давности на турнире UFC 266 в Лас-Вегасе.

Лолер сразу набросился на соперника и стал подавлять его мощными ударами в голову и корпус. Диас уходил в глухую защиту, но постепенно стал отстреливаться, но выглядел медлительно и тяжеловато. К концу раунда его короткие удары стали останавливать продвижение вперёд Лолера, оставляя серьёзные отметины на лице соперника. Робби продолжил идти вперёд и во второй пятиминутке, а Диасу снова потребовалось время на раскачку, чтобы сериями ударов на средней дистанции перебивать соперника.

В середине третьего раунда Диас пропустил тяжёлый удар в нос и сел на пятую точку. Лолер не пошёл бороться с ним в партере, а пригласил подняться, однако Диас отказался от продолжения боя, видимо, от перелома.

В поединке в тяжёлом весе американец Кёртис Блейдс победил единогласным решением судей Жаирзинью Розенстрёйка из Нидерландов.



Как сообщалось ранее, российский боец ММА, выступающий в тяжёлом весе, Шамиль Абдурахимов проиграл техническим нокаутом во втором раунде американцу Крису Докосу на турнире UFC 266 в Лас-Вегасе в результате добивания локтями.