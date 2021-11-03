Девушка сообщила, как боец поп-ММА Акаб сломал ей руку

Девушка бойца промоушена Hardcore Fighting Артура Кулинского по прозвищу Акаб рассказала NEWS.ru о том, как спортсмен сломал ей руку. По её словам, это произошло во время поездки в Чебоксары летом.
Правая рука у меня до сих пор не распрямляется. Стоит штифт. Летом мы ездили в Чебоксары, он также пьяный сломал мне руку напополам. Рядом находились два боксёра. Они отвезли меня в травмпункт, потом в больницу. Я не стала писать заявление, просто распрощалась с этим человеком. Он извинялся. После этого случая очень много писал. Говорил, что любовь сводит его с ума. Просил прощения, продолжал мне писать, — заявила Алиса (имя изменено) юристу Екатерине Гордон, участнику организации правовой защиты спорта.
Ранее девушка рассказала об инциденте с бойцом поп-ММА Акабом. По её словам, он пришёл к ней домой и избил её. Конфликт произошёл на почве ревности, а успокоить спортсмена удалось лишь силами полиции.