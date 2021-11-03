Девушка сообщила, как боец поп-ММА Акаб сломал ей руку

Фото: acab_abubanditi/instagram.com

Девушка бойца промоушена Hardcore Fighting Артура Кулинского по прозвищу Акаб рассказала NEWS.ru о том, как в конце октября спортсмен вломился к ней в дом и избил её. По её словам, инцидент произошёл 27 октября.

Возвращаюсь домой ночью после ссоры, где меня ждёт Артур пьяный, с водкой. Сказал: «Я приехал тебя убить. Тебя так сильно ревную, у меня есть все переписки… Если не со мной,...