Девушка рассказала, как боец поп-ММА Акаб избил её

Девушка бойца промоушена Hardcore Fighting Артура Кулинского по прозвищу Акаб рассказала NEWS.ru о том, как в конце октября спортсмен вломился к ней в дом и избил её. По её словам, инцидент произошёл 27 октября.

Возвращаюсь домой ночью после ссоры, где меня ждёт Артур пьяный, с водкой. Сказал: «Я приехал тебя убить. Тебя так сильно ревную, у меня есть все переписки… Если не со мной, то ты ни с кем не будешь». Затащил домой и бил меня. У меня появился шанс убежать, когда он встал с меня, взял телефон и заявил: «Я сейчас вызову скорую, скажу, что здесь до смерти забитая девушка, а мне терять нечего, — сказала Алиса (имя изменено) юристу Екатерине Гордон, участнику организации правовой защиты спорта.

По её словам, она смогла воспользоваться моментом и выбежать на улицу. Однако далеко уйти от спортсмена она не смогла.

Во дворе он меня сбил с ног, продолжал избивать. Появился мужчина, который начал его отвлекать, спрашивать, что происходит. Артур кричал на весь двор, что я его жена, а он со мной сам разберётся. Я просила помощи, обращалась к мужчине: «Помогите, пожалуйста, вызовите полицию». Наверное, мужчина это сделал. Полиция же появилась, — отметила девушка.

После этого она забежала в круглосуточный магазин, где также попросила ей помочь, однако в помещение ворвался боец и вывел её оттуда. В тот момент, когда он вёл её домой, на место происшествия подъехал наряд полиции, который и задержал Кулинского.

Ранее сообщалось, что боец поп-ММА Артур Кулинский по прозвищу Акаб избил свою девушку и сломал ей руку. После этого ей потребовалась операция. При это отмечается, что конфликт произошёл на почве ревности.