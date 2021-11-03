Девушка назвала опасным для общества бойца поп-ММА Акаба

Фото: aptyp_acab/vk.com

Девушка бойца промоушена Hardcore Fighting Артура Кулинского по прозвищу Акаб рассказала NEWS.ru о том, как спортсмен сломал ей руку. По её словам, это произошло во время поездки в Чебоксары летом.

Правая рука у меня до сих пор не распрямляется. Стоит штифт. Летом мы ездили в Чебоксары, он также пьяный сломал мне руку напополам. Рядом находились два боксёра. Они отвезли меня...