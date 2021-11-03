Девушка назвала опасным для общества бойца поп-ММА Акаба

Девушка бойца промоушена Hardcore Fighting Артура Кулинского по прозвищу Акаб призналась NEWS.ru, что считает спортсмена опасным для общества. По её словам, после недавнего конфликта ей пришлось сменить место проживания, чтобы избежать встречи с ним.
Этот человек преследует меня, поэтому я сменила место жительства. Мне страшно, что этот человек придёт и добьёт меня. От него невозможно отбиться. Он опасен для общества, — призналась Алиса (имя изменено) юристу Екатерине Гордон, участнику организации правовой защиты спорта.
Ранее девушка рассказала, как во время поездки в Чебоксары летом 2021 года Кулинский сломал ей руку. Впоследствии до травмпункта ей помогли добраться боксёры, также проводившие тренировки в том месте. При этом она добавила, что до настоящего момента испытывает сильные проблемы с рукой.