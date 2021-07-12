«Детей тоже буду бить»: Емельяненко назвал трёх следующих соперников

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился планами на три ближайших боя. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Слышал, что Артём Тарасов хочет со мной подраться. Ну что мне делать, детей придётся тоже бить, — сказал боец.

Он добавил, что в ближайшем поединке встретиться с рэпером Джиганом, а затем — с бойцом Владимиром Минеевым, с которым уже договорился о поединке и пообещал бить его с обеих рук.

Ранее в понедельник стало известно, что блогер и по совместительству боец ММА Артём Тарасов прошёл допрос по уголовному делу о причинении вреда здоровью средней тяжести в ходе драки с вице-президентом «АльфаСтрахования» Андреем Сорокиным.

9 июля менеджер Емельяненко восхитился резервами его организма.