Дерись или проваливай: Усик определился с желаниями после боя с Чисорой

Победа украинского боксёра Александра Усика над Дереком Чисорой не была слишком убедительной, но кто вспомнит об этом через 10 лет? Александр выиграл и уже начал бросать новые вызовы. Точнее, вызов всего один, но это не означает, что его будущее предопределено. В тяжёлом весе сейчас всё очень запутано, но мы попробуем разобраться.

«Надо у Эдика спросить»

Путь Усика в супертяжах должен был начаться ещё два года назад, когда он об этом объявил. Но в итоге они с командой решили это дело немного отложить и вышли на денежный бой с Тони Белью в крузервейте. Всё прошло гладко: Саша выиграл нокаутом, и после этого делать в первом тяжёлом весе стало абсолютно нечего.

С амбициями Александра в максимальном весе тоже всё очевидно: он пришёл сюда за чемпионством. Причём не за одним поясом, а за всеми. Если ты уже был «абсолютным» в одном весе, то в другом тебя вряд ли заинтересуют промежуточные успехи. Но всё пока идёт не так гладко, как кто-то надеялся: за два года он провёл всего два боя, причём один из них вообще за бой можно не считать. Чарльз Уизерспун, при всём уважении — не тот человек, который даже теоретически мог создать проблемы кому-то вроде Усика.

Победа над Чисорой — это другое дело. Она обеспечила Александру статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO, которым сейчас владеет Энтони Джошуа. Поэтому, если Энтони победит Кубрата Пулева 12 декабря, то именно он должен будет выйти против Александра. Победит ли Джошуа Пулева? Подробнее об этом поговорим ближе к делу, но пока можно сказать почти наверняка: победит.

Про моё будущее надо спросить у Эдика (Эдди Хирна, главу Matchroom Boxing. — NEWS.ru). Я — обязательный претендент на пояс WBO. Есть две опции: Джошуа будет драться со мной или оставит титул вакантным и проведёт бой с Фьюри. Либо он дерётся со мной, либо отказывается. Я жду, — приводит слова Усика Sky Sports.

Так что, если всё пойдёт так, как должно с точки зрения логики боксёрских организаций, то бой Усика с Джошуа должен состояться очень скоро. Возможно, в начале 2021 года. Но в наше время далеко не всё зависит от рейтингов и желания организаций вроде WBO. Намного больше влияет желание боссов вроде Эдди Хирна и финансовых интересов боксёров.

vk.com/oleksandr_usyk_1987

Кто, если не Джошуа?

Хирн недавно заявил, что собирается организовать два боя Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри в 2021 году, а раз он так сказал, то с большой долей уверенности можно сказать, что Усику придётся искать других соперников на ближайший год. Да, британцу придётся отказываться от пояса WBO, но это вообще не проблема. Когда встречаются такие люди, как Джошуа и Фьюри, пояса никого не интересуют. На ринг выходят люди, а не их титулы. Люди в Великобритании с намного большим интересом посмотрят бой Фьюри с Джошуа вообще без поясов, чем бой Усика с Джошуа за два или три пояса.

В случае если Усик останется без боя с Джошуа, его соперником станет кто-то из топ-5 рейтинга WBO. Самые вероятные варианты — Джозеф Паркер и Кубрат Пулев. Паркер — готовый вариант прямо сейчас: качественный панчер из Новой Зеландии, достаточно классный, чтобы закатить Усику классный бой, но недостаточно, чтобы избить его. То, что нужно перед тем, как сделать следующий шаг. Про Пулева можно сказать то же самое, но болгарину нужно ещё с Джошуа подраться. Если там будет глубокий нокаут, то об Усике ему можно будет забыть.

vk.com/oleksandr_usyk_1987

Вполне вероятно, что в СМИ снова заговорят о бое Усик — Поветкин. А что? Тема интересная, болельщики об этом охотно говорят, журналисты регулярно задают вопросы промоутерам, но ответы всегда одни и те же: «Мы уважаем Александра (это работает в обе стороны), но у нас другой путь».

Есть ещё один момент, о котором надо сказать. Одно дело — желание Усика, а другое — его возможности прямо сейчас. Бой с Чисорой показал, что в супертяжах у Александра пока всё складывается тяжело. Лишние 10 килограммов массы его замедлили, а нокаутирующего удара как не было, так и нет. С Чисорой хватило того, что есть, но с Джошуа этого может оказаться недостаточно. Чтобы иметь шанс на победу с таким гигантом, ему нужно прибавлять. Разница в размерах будет просто колоссальной. Усик даже на фоне маленького Чисоры казался малышом.