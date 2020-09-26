Деревянченко не смог победить Джермалла Чарло и стать чемпионом мира

https://static.news.ru/photo/abc83136-0069-11eb-a667-fa163e074e61_660.jpg

В Анкасвилле (США) украинский боксёр Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) уступил единогласным решением судей в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC американцу Джермаллу Чарло (31-0, 22 КО).

Бой проходил с преимуществом американца и продлился все 12 раундов. Все трое судей отдали победу Чарло со счётом 118:110, 117:111 и 116:110. Для Деревянченко это поражение стало вторым подряд.

Как сообщал NEWS.ru, экс-чемпион M-1 Challenge российский полутяж Хадис Ибрагимов проиграл по очкам бразильцу Данило Маркесу на турнире UFC 253 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.