Депутат предложил присвоить Нурмагомедову звание Героя России

https://static.news.ru/photo/54e484d0-1e89-11eb-b5a3-fa163e074e61_660.jpg Гаджимурад Омаров Фото: dumrf.ru

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов достоин звания Героя России. В этом уверен депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Он обратился с инициативой присвоить это звание Хабибу к президенту РФ Владимиру Путину. Депутат подчеркнул, что Хабиб популяризирует спорт, здоровый образ жизни и семейные ценности.

В наше непростое время, когда уровень нравственности среди молодёжи стремительно падает, он своим примером показывает, что любой мальчишка, если будет усердно заниматься и тренироваться, может достичь невероятных высот. <...> Считаю, что такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры! — написал Омаров в Facebook.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский хоккеист Андрей Рычагов, выступающий во Франции, призвал Нурмагомедова быть осторожным в высказываниях. Рычагов отреагировал на резкий выпад Хабиба в адрес французского президента Эммануэля Макрона из-за шумихи вокруг резонансного убийства учителя истории, который показывал детям карикатуры на пророка Мухамммеда.