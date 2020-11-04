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Депутат предложил присвоить Нурмагомедову звание Героя России

13:30, 04 ноября 2020
Гаджимурад Омаров Гаджимурад Омаров Фото: dumrf.ru

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов достоин звания Героя России. В этом уверен депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Он обратился с инициативой присвоить это звание Хабибу к президенту РФ Владимиру Путину. Депутат подчеркнул, что Хабиб популяризирует спорт, здоровый образ жизни и семейные ценности.

В наше непростое время, когда уровень нравственности среди молодёжи стремительно падает, он своим примером показывает, что любой мальчишка, если будет усердно заниматься и тренироваться, может достичь невероятных высот. <...> Считаю, что такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры!написал Омаров в Facebook.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский хоккеист Андрей Рычагов, выступающий во Франции, призвал Нурмагомедова быть осторожным в высказываниях. Рычагов отреагировал на резкий выпад Хабиба в адрес французского президента Эммануэля Макрона из-за шумихи вокруг резонансного убийства учителя истории, который показывал детям карикатуры на пророка Мухамммеда.

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