Депутат Джефф Монсон сравнил Башкирию с подмосковным Красногорском Монсон заявил, что Башкирия ему нравится намного больше Красногорска

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Джефф Монсон

Башкирия лучше подходит для жизни с семьей, чем подмосковный Красногорск, рассказал в интервью NEWS.ru американский боец ММА Джефф Монсон, ныне являющийся депутатом парламента Башкортостана. Отказавшийся от американского гражданства экс-спортсмен до Башкирии работал депутатом в городской думе Красногорска.

Здесь мне нравится намного больше. Красногорск — маленький город с большим количеством людей, и многие работают в Москве, а туда ведут всего две дороги, поэтому там всегда пробки. Просто слишком много людей на маленьком пространстве. Башкирия намного лучше подходит для того, чтобы жить с семьей, отличный климат, красота, природа, — сказал Монсон.

Он добавил, что в Башкирии живет 1 млн 300 тысяч человек, но они распределены по большой территории, а не сконцентрированы в одном месте.

Я гуляю с ребенком почти каждый вечер, здесь абсолютно спокойно, вокруг много парков, никто ни о чем не боится, — добавил Монсон.

Об отказе от гражданства США Монсон сообщил в феврале2023 года. Позже стало известно, что он сдал американский паспорт в консульстве в Стамбуле. Бывший спортсмен также утверждал, что Россия снова стала важной во всем мире и чувствуется, что весь мир ее не любит, чего не было много лет.