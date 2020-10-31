Денис Лебедев оценил шансы Усика в бою с Джошуа 

Очень мало шансов. Джошуа будет достаточно одного попадания, чтобы ранить Усика. А в случае Джошуа, два раза ранил — считай убил. Чтобы драться с Джошуа, нужно серьёзно прибавлять. У Саши всё для этого есть, я вижу прекрасную любительскую школу, огромный опыт в любителях ему помогает, но в каком-то смысле и мешает. Просматривается благородство излишнее: ни разу он не ответил Чисоре ниже пояса, а сколько было откровенных ударов со стороны британца. Я удивляюсь углу Саши, никто не подсказал ему, что надо ответить. А что рефери бы сделал? Он же не может одному позволять, а другому нет. Надо отвечать на такие вещи, — сказал Лебедев корреспонденту NEWS.ru.