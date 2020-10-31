Денис Лебедев оценил бокс Усика в бою с Чисорой

Я думаю, там счёт больше, чем он судьи увидели. Там двое дали 115:113, один 117:112, вот 117:112 — близко к правде. Чисора в своей манере отработал, он — пахарь, но попаданий было больше у Усика. Я ровно такого боя и ожидал. Согласен ли я с тем, что это был не лучший Усик? Конечно. Но он сам задал планку такую, что публика от него требует всегда побеждать ярко и уверенно. А этот бой был не идеальный, тут и спорить не о чем, Саша ошибался, пропускал, — сказал Лебедев корреспонденту NEWS.ru.