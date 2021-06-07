Денис Лебедев оценил бой Мейвезера с блогером Логаном Полом

https://static.news.ru/photo/f9608144-c78a-11eb-9348-96000091f725_660.jpg Денис Лебедев Фото: NEWS.ru

Бывший российский боксёр, экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев поделился мнением о бое американца Флойда Мейвезера с блогером Логаном Полом.

Кто такой Логан Пол? Он боксом вообще занимался? Понятно, что он — блогер в первую очередь, спортсмен во вторую. Но из-за его габаритов многие ожидали, что нокаута тут не будет. Он в полтора раза больше Мейвезера. А Флойду 44 года, в этом возрасте ты очень внимательно относишься к тому, что делаешь, особенно на ринге. Он не хотел рисковать и спокойно перестрелял его, на это был расчёт, — сказал Лебедев корреспонденту NEWS.ru.

Поединок Мейвезер — Пол прошёл в Майами в ночь на понедельник и продлился все восемь раундов. Судейского решения объявлено не было, так как бой не был официальным.

По количеству нанесённых ударов Пол превзошёл Мейвезера почти вдвое — 217 против 107, но боксёр оказался точнее блогера: 43 на 28. Разница в весе составила 15 кг: 70 на 85 в пользу Логана.

44-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2015 году, в его активе 50 побед (26 нокаутом) и ни одного поражения. Пол ранее провёл всего один боксёрский поединок и проиграл его.