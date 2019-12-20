Российский боксёр Денис Лебедев объявил об окончании спортивной карьеры после поражения единогласным решением судей от южноафриканца Табисо Мчуну на турнире в Красноярске.
Ничего не получилось. Откровенно говоря, даже на спаррингах чувствовалось, что что-то не то. Не попадал на спаррингах, ребята были быстрые. Табисо меня ничем не удивил. Я сам себя удивил в плохом смысле. Наверное, это просто звоночек. Надо уступать молодым. Есть ещё много дел в жизни. Сделал, что мог, старался. Зачем дальше людей смешить? — сказал Лебедев в видеоинтервью на странице компании «Мир бокса» в Instagram.
В поединке за титул чемпиона WBC Silver трое судей отдали победу Мчуну со счётом 120:107, 119:108, 115:112.
О том, как прошёл бой Лебедев — Мчуну и как судьи подарили победу Кудряшову, NEWS.ru писал в материале о турнире в Красноярске.
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