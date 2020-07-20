Дэйна Уайт: следующий бой Нурмагомедов проведёт в октябре в Абу-Даби

https://static.news.ru/photo/ba303148-ca6c-11ea-b0cc-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что следующий поединок с участием российского чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова пройдёт в октябре 2020 года в Абу-Даби.

Соперником россиянина может стать американский боец Джастин Гейтжи, завоевавший пояс временного чемпиона UFC в лёгком весе после досрочной победы над соотечественником Тони Фергюсоном. О предстоящем поединке Нурмагомедова Уайт сообщил, отвечая на вопрос о том, какие большие бои стоит ожидать поклонникам UFC в октябре. По его словам, бой российского чемпиона будет следующим, передаёт РИА Новости.

Кроме того, глава UFC заявил, что Абу-Даби сейчас рассматривается как «новая бойцовая столица мира». Раньше было принято приписывать этот статус Лас-Вегасу, однако на сегодняшний день, по мнению Уайта, ситуация изменилась.

Все самые большие бои и самые жёсткие бои, которые у нас будут, пройдут здесь, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор должен подраться с Исламом Махачевым (РФ), чтобы выйти на реванш с Хабибом Нурмагомедовым (РФ), заявил менеджер последнего Али Абдель-Азиз.