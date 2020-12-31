Дэйна Уайт хочет организовать бой Нурмагомедова с Макгрегором

https://static.news.ru/photo/d73283d2-4b58-11eb-9fcc-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look press

Президент UFC Дэйна Уайт выразил желание организовать повторный поединок между российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

В идеальном мире, если Макгрегор победит Порье, я хотел бы увидеть его реванш с Нурмагомедовым, — отметил Уайт в интервью Shout! Podcast.

Поединок между Макгрегором и Порье состоится 23 января в Абу-Даби. Уайт заверил, что постарается уговорить Нурмагомедова возобновить карьеру.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений.

Ранее NEWS.ru писал, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что перед титульным поединком UFC в лёгком весе против американца Джастина Гейтжи он несколько дней провёл в больнице из-за вируса.

Боец также добавил, что активные тренировки начались в конце сентября. Это был очень тяжёлый процесс.