«Дарю трезвость»: история конфликта братьев Емельяненко и где они сейчас Александр поздравил Федора с днем рождения

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Александр и Фёдор Емельяненко

28 сентября, Федору Емельяненко исполнилось 47 лет. Младший брат Александр поздравил его с днем рождения и публично извинился за прошлые ссоры. В каких взаимоотношениях находятся бывшие чемпионы по ММА и чем они сейчас занимаются — в материале NEWS.ru.

Что сказал Александр Емельяненко в обращении

28 сентября Александр Емельяненко в Telegram-канале поздравил своего брата с днем рождения и извинился перед ним за их ссоры. Боец предположил, что стало бы хорошим подарком для Федора.

«Федор, брат мой. Я поздравляю тебя. Хочу извиниться за то, что я расстраивал тебя своим поведением, своими поступками, неправильным образом жизни. Подарком на день рождения для тебя пусть будет моя трезвость», — сказал в видеообращении Емельяненко-младший.

С чем связаны извинения Александра Емельяненко

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, прокомментировал поздравление. Он заявил, что боец долгое время пытается все проанализировать, с чем и связано его решение опубликовать обращение.

«Александр уже достаточно долгое время занимается самокопанием и самопознанием, и, возможно, Александр пересмотрел отношение к брату, к своим поступкам, поэтому решил извиниться», — сказал Бурчак.

Также менеджер отметил, как проходит реабилитация Емельяненко-младшего, который лечится от алкогольной зависимости.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Емельяненко

«Александр на текущий момент лечится по 12-шаговой программе, в которой особое внимание уделено осознанности и прорабатыванию важных жизненных моментов, которые его тревожат», — сообщил он.

Когда произошел конфликт между братьями Емельяненко

В 2017 году Александр признался, что более 10 лет не поддерживает отношения с Федором. Он дал большое интервью, в котором начал оскорблять старшего брата, и обвинил Федора в том, что тот окружил себя подхалимами.

«Я всегда и во всем старался вступиться за Федора, шел на конфликты из-за него. Но, видимо, ему стало это неинтересно. Сейчас он окружил себя „друзьями“, которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него», — заявил тогда Александр.

Что тогда ответил Александру Федор Емельяненко

Емельяненко-старший не стал молчать и обратился к брату в письме. «Александр, отвечу тебе в первый и последний раз. Во-первых, для тебя и твоего окружения я не Федя, а Федор. А теперь самое главное, из-за чего я решил делать это открытое обращение к тебе: ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, иуда», — подчеркнул Федор.

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press Фёдор Емельяненко

Александр ответил брату на его письмо. По словам бойца, его «порадовал» текст Федора. «В этом своем письме он наконец показал всю свою сущность, все свое нутро. И все увидели, что дерьма в этом человеке больше, чем он весит», — заявил Емельяненко-младший.

Что позже говорил Федор Емельяненко о брате

Федор долго не высказывался в адрес Александра. В 2019-м в разговоре с журналистами он вспомнил о брате.

«Я молюсь, чтобы он ожил и нашелся. Для меня на сегодняшний день Александр мертв. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными. Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и все», — говорил Федор в интервью Sports24.

В 2021 году Александр дал интервью YouTube-каналу Kovalenko, в котором заявил, что за 15 лет лишь один раз поговорил со старшим братом по телефону.

«У него истерика началась. Я понял, что лучше не беспокоить старшего брата, не трепать ему нервы. Пускай живет, как живет. Так и не виделись», — отметил Емельяненко.

Хотел ли Федор Емельяненко помочь Александру

В июне 2023 года Федор отреагировал на просьбу помочь своему брату. Последний Император заявил, что Александр сделал свой выбор в жизни, а также обратил внимание на его поступки и слова.

«Помочь Александру? Он сделал свой выбор. Любой немножко здравомыслящий человек просто посмотрит на слова, поступки Александра и поймет, что происходит с человеком», — сказал Федор.

Придет ли Федор Емельяненко на ближайший бой Александра

Александр Емельяненко может выступить на турнире в Уфе, а организаторы соревнований планируют пригласить посетить мероприятие его старшего брата Федора.

«Рассматривается бой Александра Емельяненко в Уфе. Мы также пригласим на турнир Федора Емельяненко», — заявили организаторы турнира.

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press Фёдор и Александр Емельяненко

На турнире в Уфе, который пройдет в ноябре 2023 года, также состоится прощальный бой легендарного бойца Джеффа Монсона, который сразится в поединке с Олегом Тактаровым.

Чем занимается Федор Емельяненко после завершения карьеры

Федор и Александр родились в семье сварщика и преподавательницы ПТУ. У них также есть родной брат Иван. Все трое занимались спортом и решили посвятить ему жизнь, однако впоследствии третий брат отказался от карьеры в смешанных единоборствах (ММА). Федор Емельяненко в начале 2000-х не раз побеждал в боях с сильнейшими представителями ММА того времени. Александр же наряду с Федором выступал в PRIDE, но гораздо менее успешно.

Федор Емельяненко провел свой последний поединок в карьере в феврале 2023 года, в котором он уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. За свою карьеру россиянин принял участие в 47 боях ММА, в 40 из которых одержал победу. Большинство противостояний в пользу Последнего Императора заканчивались досрочно — 16 раз он нокаутировал своего соперника, 15 раз побеждал приемом и 9 раз — решением судей.

После объявления о завершении карьеры Федор рассказал о планах на будущее. «Нужно помогать ребятам, показывать самому, хочу быть действующим и работающим тренером. Не просто ходить с секундомером от одного к другому, а я еще сам могу что-то показать, рассказать, дать почувствовать. Ну и, конечно, работа в Союзе ММА России», — заявил российский спортсмен.

У Емельяненко есть своя команда бойцов Fedor Team. Последний Император проводит тренировки с ними и готовит их к поединкам. В августе 2023 года Федор устраивал спарринги с бойцом UFC Денисом Тюлюлиным.

Федор Емельяненко также занимал должность президента Союза смешанных единоборств России с 2012 года, однако в октябре 2018-го принял решение покинуть пост. В июне 2022-го Емельяненко вновь был назначен на пост президента Союза ММА России, однако спустя всего два месяца вновь объявил об отставке.

В августа 2023 года Федор Емельяненко заявил, что ему было бы интересно провести бой с Майком Тайсоном.

Чем сейчас занимается Александр Емельяненко

Карьера Александра Емельяненко в смешанных единоборствах началась в 2003-м, когда он, следуя по пути брата Федора, вступил в Russian Top Team (RTT), а потом — в Red Devil Fighting Team и стал выступать в боях Pride Fighting Championships, на тот момент самой большой лиге ММА в мире. Однако таких успехов, как у Федора, он не добился из-за злоупотребления алкоголем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Емельяненко

Из-за зависимости Александр не раз становился участником скандалов. Так, например, в апреле 2023 года боец устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга.

Сейчас Емельяненко-младший проходит реабилитацию от алкогольной зависимости в Ингушетии. Завершать карьеру бойца Александр пока не планирует, заявлял он в выпуске на своем YouTube-канале.

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