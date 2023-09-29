28 сентября, Федору Емельяненко исполнилось 47 лет. Младший брат Александр поздравил его с днем рождения и публично извинился за прошлые ссоры. В каких взаимоотношениях находятся бывшие чемпионы по ММА и чем они сейчас занимаются — в материале NEWS.ru.
Что сказал Александр Емельяненко в обращении
28 сентября Александр Емельяненко в Telegram-канале поздравил своего брата с днем рождения и извинился перед ним за их ссоры. Боец предположил, что стало бы хорошим подарком для Федора.
«Федор, брат мой. Я поздравляю тебя. Хочу извиниться за то, что я расстраивал тебя своим поведением, своими поступками, неправильным образом жизни. Подарком на день рождения для тебя пусть будет моя трезвость», — сказал в видеообращении Емельяненко-младший.
С чем связаны извинения Александра Емельяненко
Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, прокомментировал поздравление. Он заявил, что боец долгое время пытается все проанализировать, с чем и связано его решение опубликовать обращение.
«Александр уже достаточно долгое время занимается самокопанием и самопознанием, и, возможно, Александр пересмотрел отношение к брату, к своим поступкам, поэтому решил извиниться», — сказал Бурчак.
Также менеджер отметил, как проходит реабилитация Емельяненко-младшего, который лечится от алкогольной зависимости.
«Александр на текущий момент лечится по 12-шаговой программе, в которой особое внимание уделено осознанности и прорабатыванию важных жизненных моментов, которые его тревожат», — сообщил он.
Когда произошел конфликт между братьями Емельяненко
В 2017 году Александр признался, что более 10 лет не поддерживает отношения с Федором. Он дал большое интервью, в котором начал оскорблять старшего брата, и обвинил Федора в том, что тот окружил себя подхалимами.
«Я всегда и во всем старался вступиться за Федора, шел на конфликты из-за него. Но, видимо, ему стало это неинтересно. Сейчас он окружил себя „друзьями“, которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него», — заявил тогда Александр.
Что тогда ответил Александру Федор Емельяненко
Емельяненко-старший не стал молчать и обратился к брату в письме. «Александр, отвечу тебе в первый и последний раз. Во-первых, для тебя и твоего окружения я не Федя, а Федор. А теперь самое главное, из-за чего я решил делать это открытое обращение к тебе: ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, иуда», — подчеркнул Федор.
Александр ответил брату на его письмо. По словам бойца, его «порадовал» текст Федора. «В этом своем письме он наконец показал всю свою сущность, все свое нутро. И все увидели, что дерьма в этом человеке больше, чем он весит», — заявил Емельяненко-младший.
Что позже говорил Федор Емельяненко о брате
Федор долго не высказывался в адрес Александра. В 2019-м в разговоре с журналистами он вспомнил о брате.
«Я молюсь, чтобы он ожил и нашелся. Для меня на сегодняшний день Александр мертв. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными. Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и все», — говорил Федор в интервью Sports24.
В 2021 году Александр дал интервью YouTube-каналу Kovalenko, в котором заявил, что за 15 лет лишь один раз поговорил со старшим братом по телефону.
«У него истерика началась. Я понял, что лучше не беспокоить старшего брата, не трепать ему нервы. Пускай живет, как живет. Так и не виделись», — отметил Емельяненко.
Хотел ли Федор Емельяненко помочь Александру
В июне 2023 года Федор отреагировал на просьбу помочь своему брату. Последний Император заявил, что Александр сделал свой выбор в жизни, а также обратил внимание на его поступки и слова.
«Помочь Александру? Он сделал свой выбор. Любой немножко здравомыслящий человек просто посмотрит на слова, поступки Александра и поймет, что происходит с человеком», — сказал Федор.
Придет ли Федор Емельяненко на ближайший бой Александра
Александр Емельяненко может выступить на турнире в Уфе, а организаторы соревнований планируют пригласить посетить мероприятие его старшего брата Федора.
«Рассматривается бой Александра Емельяненко в Уфе. Мы также пригласим на турнир Федора Емельяненко», — заявили организаторы турнира.
На турнире в Уфе, который пройдет в ноябре 2023 года, также состоится прощальный бой легендарного бойца Джеффа Монсона, который сразится в поединке с Олегом Тактаровым.
Чем занимается Федор Емельяненко после завершения карьеры
Федор и Александр родились в семье сварщика и преподавательницы ПТУ. У них также есть родной брат Иван. Все трое занимались спортом и решили посвятить ему жизнь, однако впоследствии третий брат отказался от карьеры в смешанных единоборствах (ММА). Федор Емельяненко в начале 2000-х не раз побеждал в боях с сильнейшими представителями ММА того времени. Александр же наряду с Федором выступал в PRIDE, но гораздо менее успешно.
Федор Емельяненко провел свой последний поединок в карьере в феврале 2023 года, в котором он уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. За свою карьеру россиянин принял участие в 47 боях ММА, в 40 из которых одержал победу. Большинство противостояний в пользу Последнего Императора заканчивались досрочно — 16 раз он нокаутировал своего соперника, 15 раз побеждал приемом и 9 раз — решением судей.
После объявления о завершении карьеры Федор рассказал о планах на будущее. «Нужно помогать ребятам, показывать самому, хочу быть действующим и работающим тренером. Не просто ходить с секундомером от одного к другому, а я еще сам могу что-то показать, рассказать, дать почувствовать. Ну и, конечно, работа в Союзе ММА России», — заявил российский спортсмен.
У Емельяненко есть своя команда бойцов Fedor Team. Последний Император проводит тренировки с ними и готовит их к поединкам. В августе 2023 года Федор устраивал спарринги с бойцом UFC Денисом Тюлюлиным.
Федор Емельяненко также занимал должность президента Союза смешанных единоборств России с 2012 года, однако в октябре 2018-го принял решение покинуть пост. В июне 2022-го Емельяненко вновь был назначен на пост президента Союза ММА России, однако спустя всего два месяца вновь объявил об отставке.
В августа 2023 года Федор Емельяненко заявил, что ему было бы интересно провести бой с Майком Тайсоном.
Чем сейчас занимается Александр Емельяненко
Карьера Александра Емельяненко в смешанных единоборствах началась в 2003-м, когда он, следуя по пути брата Федора, вступил в Russian Top Team (RTT), а потом — в Red Devil Fighting Team и стал выступать в боях Pride Fighting Championships, на тот момент самой большой лиге ММА в мире. Однако таких успехов, как у Федора, он не добился из-за злоупотребления алкоголем.
Из-за зависимости Александр не раз становился участником скандалов. Так, например, в апреле 2023 года боец устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга.
Сейчас Емельяненко-младший проходит реабилитацию от алкогольной зависимости в Ингушетии. Завершать карьеру бойца Александр пока не планирует, заявлял он в выпуске на своем YouTube-канале.
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