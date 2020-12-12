Дэйна Уайт назвал самый ожидаемый поединок 2021 года

https://static.news.ru/photo/ee649236-3c51-11eb-9c13-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, какой поединок, по его мнению, является самой ожидаемой встречей 2021 года.

По его словам, таким боем для него стал бы поединок Исраэля Адесаньи и Джона Джонса, передаёт TSN.

Не знаю, случится ли их встреча, — заявил он.

Уайт также отметил, что ему известно о том, что Джонс переходит в тяжёлый вес. При этом Адесанья намерен выступать в полутяжёлой весовой категории.

6 декабря глава Абсолютного бойцовского чемпионата объявил о предстоящих массовых сокращениях среди бойцов организации. Уайт пообещал, что до конца 2020 года из промоушена будут вычеркнуты имена 60 бойцов. Так, например, UFC покинет кубинец Йоэль Ромеро и многие другие.

Ранее NEWS.ru писал о том, что чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал предстоящий дебют в лиге непобеждённого двоюродного брата Умара.