Дайнеко нокаутировал Хэмилтона на турнире Eagle FC в Альметьевске

В Альметьевске состоялся 40-й турнир лиги Eagle FC, которой владеет Хабиб Нурмагомедов. В главном бою вечера российский тяжеловес Владимир Дайнеко (13-5) победил техническим нокаутом в первом раунде американского ветерана UFC Энтони Хэмилтона (18-10) и стал претендентом на титул чемпиона в тяжёлом весе..

Дайнеко в первом раунде потряс Хэмилтона и бросился добивать его в партере, но опытный американец умело защищался от избиения. Дайнеко улучшил позицию и снова обрушил на голову соперника град ударов, после чего рефери остановил поединок.

В соглавном поединке вечера в тяжёлом весе Амин Эргашев нокаутировал в конце первого раунда Алана Макитова. В титульном поединке он должен стать соперником Дайнеко.

Как сообщалось ранее, президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что 17 сентября проведёт в Москве прощальный бой с чемпионом Fight Nights Нариманом Аббасовым в рамках совместного турнира двух компаний памяти Абдулманапа Нурмагомедова.