Дагестанцы против дагестанцев. Как пройдёт чемпионат Европы по ММА в Казани

С 16 по 20 августа в Казани пройдёт чемпионат Европы по ММА среди любителей. Многие будущие звёзды проходили сквозь сито этих турниров, в которых сборная России неизменно брала верх. Однако в этот раз соперниками сборной России станут не традиционные соседи-украинцы, а сборная Бахрейна, которая решила воспользоваться открытым статусом турнира.

Одна голова хорошо, а четыре — лучше

Представительство сборной России на континентальном чемпионате обещает быть самым массовым. Во-первых, на правах европейского лидера наша страна изначально могла выставить двойной состав на чемпионаты мира и Европы, а потому бронзовые призёры чемпионата России сразу получили путёвки на этот турнир. Во-вторых, статус хозяйки чемпионата тоже предоставляет двойную квоту, а в условиях пандемии именно желание Казани и её огромный опыт организации различных спортивных соревнований разного уровня сыграл главную роль в выборе. Потому число участников от России умножится ещё вдвое. В такой ситуации, конечно, перед командой ставятся самые амбициозные задачи, а главное, расширилась география её представительства, которое больше не ограничивается одним Северным Кавказом.

В этом году наблюдается отличная тенденция расширения географии представительства Союза ММА России. Практически из каждого второго субъекта ребята вошли в сборную страны. Это очень хорошо, это очень важный показатель. Я как президент федерации понимаю, что даже факт присутствия спортсменов из разных регионов в сборной команде говорит о том, что мы ведём правильную политику регионального развития. Сборную представляют не только выходцы из Северного Кавказа, но и Сибири, Дальнего Востока, Урала, Поволжья и Юга России. Это очень хорошо и говорит о разносторонней направленности нашего вида спорта, который может развиваться по всей России, — рассказал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Сборная России изначально готовилась после чемпионата страны в Кемерово в рамках своих регионов, но для подводки к чемпионату Европы был организован централизованный сбор на олимпийской базе «Крымская» в Алуште. Согласно утверждённому в министерстве спорта плану, там приняли участие бронзовые призёры чемпионата страны среди мужчин, в то время как девушки и другие участники готовились в регионах самостоятельно. К слову, в качестве двух дополнительных человек для участия в соревнованиях по спортивному принципу были выбраны те четвертьфиналисты, которые проиграли свои бои будущим финалистам.

Эти сборы являются подготовительными к чемпионату и первенству Европы, поэтому мы работаем в подводящей системе без кроссфитов и серьёзных загрузок. Проводим тактико-техническую работу, контролируем сгонку веса, латаем травмы, которые ребята получили в течение сезона. При непосредственной подготовке к чемпионату одна система подготовки, а в межсезонье — другая. Там идёт серьёзная загрузка. Сейчас ребята уже в хорошей форме, за два дня осталось согнать по одному-полтора килограмма, — отметил главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай.

vk.com/mma

Соперники: минус Украина и Белоруссия, плюс Бахрейн

Среди стран — участниц чемпионата Европы, которых в иной ситуации могло быть более 40, выделяются гости их других стран: Бахрейна, Новой Зеландии и Таджикистана. Делегацию Бахрейна, который уже несколько лет активно развивает любительские ММА и конкурирует с российской сборной, возглавит наследный принц шейх Халид бин Хамад аль-Халифа. Представитель королевской фамилии лично курирует развитие ММА в регионе и не скупится на покупку дорогих легионеров. Так, в мужской сборной страны свыше 80% спортсменов — выходцы из Дагестана, которые получили гражданство и отличные финансовые бонусы. Состав женской команды полностью укомплектован из бразильянок. На родине джиу-джитсу Грейси и женские ММА давно расцвели.

При этом традиционные российские соперники — Украина и Белоруссия — турнир в Казани пропустят. С первой командой всё понятно. Спортивное руководство страны не разрешает своим спортсменам посещать спортивные турниры, проходящие в России, которую они считают страной-агрессором, а в Белоруссии попросту уменьшилось в последние годы финансирование спорта. Зато помимо Бахрейна достойным соперником россиян сможет стать команда Казахстана, а сборные Польши и Финляндии традиционно сильны в женских ММА. Поэтому практически в каждой весовой категории у россиян будет три-четыре достойных соперника.

vk.com/mma

Победная серия в 10 лет

Стремление занять исключительное первое место для сборной России вовсе не бравада. С 2012 года, когда проводятся континентальные чемпионаты по ММА, наша сборная неизменно побеждает в медальном зачёте даже при отсутствии первых номеров национальной команды. При этом после объединения в 2018 году федераций WMMMA и IMMAF и проведения континентальных чемпионатов под эгидой последней, российские успехи никак не стали скромнее. Расширение весовых категорий у мужчин и введение соревнований у женщин дали шанс на завоевание медалей многим странам, но Россия, как и прежде, осталась во главе европейских ММА.

В своё время чемпионами Европы становились элитные профессиональные бойцы в будущем. Так, на первом турнире в 2012 году победил легендарный Лысый Хищник Магомед Исмаилов и топовый боец Bellator Магомед Магомедов. В дальнейшем среди победителей соревнований оказывались боец UFC Саид Нурмагомедов, популярный тяжеловес Ризван Куниев, который в ближайшее время готов дебютировать в UFC, и горячий проспект PFL Магомед Умалатов, выигравший досрочно первые 10 боёв в своей карьере. Все эти парни обеспечивали превосходство сборной России в общем зачёте.

Что касается девушек, то позиции нашей страны здесь не так сильны, но с 2019 года появилась настоящая звёздочка. Первой в истории отечественных женских ММА чемпионкой Европы стала студентка института «Синергия» Виктория Дудакова, которая после этой победы начала успешную профессиональную карьеру, выиграв четыре поединка. Не исключено, что уже в ближайшие годы молодая, симпатичная и постоянно прогрессирующая девушка пополнит ростер одного из ведущих мировых промоушенов UFC или Bellator.

Предстоящий чемпионат Европы также должен открыть новые имена. В качестве почётного гостя туда обещал приехать Хабиб Нурмагомедов, который сейчас активно занят продвижением молодёжи на американский рынок, и казанский турнир может дать ему немало пищи для размышлений.