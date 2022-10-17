Дацик снова сбил Емельяненко с ног и отправил в нокдаун Вячеслав Дацик снова отправил Александр Емельяненко в нокдаун

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вячеслав Дацик

Россйский боец MMA Александр Емельяненко провел спарринг с соотечественником и недавним соперником Вячеславом Дациком. Мероприятие прошло во время конференции промоушена Hardcore Boxing.

Бойцы провели минуту в маленьком ринге, Дацик сразу пошел на соперника с серией боковых ударов. Емельяненко попытался ответить, однако спустя несколько секунд пропустил тяжелый удар в голову и оказался на полу.

Это - вторая встреча соперников за два месяца. 24 сентября в Москве они провели официальный боксерский поединок, который завершился досрочной победой Дацика в первом раунде. Емельяненко оказался в нокауте на 13-й секунде поединка после левого бокового от соперника.

15 октября Александр Емельяненко женился на 28-летней Полине Селедцовой. В своем Telegram-канале спортсмен опубликовал видеозапись со свадебной церемонии.

41-летний боец познакомился с Селедцовой в 2014 году. В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к четырем с половиной годам лишения свободы за изнасилование домработницы.