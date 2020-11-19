Дацик пообещал «подлым ударом» отомстить Яндиеву за Харитонова

https://static.news.ru/photo/58fc6d8a-2a69-11eb-acf2-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Дацик Фото: red_tarzan/vk.com

Боец смешанного стиля Адам Яндиев может столкнуться с неприятностями с неожиданной стороны. Другой представитель ММА, Вячеслав Дацик, пообещал отомстить Яндиеву за нападение на их коллегу Сергея Харитонова.

Яндиев набросился на Харитонова вечером 13 ноября во время организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» в «Лужниках». Харитонов был госпитализирован с переломом носа и орбитальной кости. Предположительно, Яндиев наносил удары кастетом.

Всечь можно кому угодно, и Тайсон не уклонится. Здесь дело понятное. <...> Это можно квалифицировать как попытку убийства с применением кастета не простым человеком, а высокопрофессиональным бойцом, у которого мощный удар, — прокомментировал инцидент Дацик, чьи слова приводит MK.RU.

Он пообещал, что если Яндиев не получит тюремный срок, то будет наказан Дациком. Вячеслав намерен потренироваться и привести себя в форму, чтобы нанести обидчику Харитонова «подлый, гнусный, невидимый удар».

Причиной конфликта Яндиева с Харитоновым называют финансовый вопрос. Сергей сообщал, что неоднократно одалживал оппоненту некие суммы, но тот затем отказывался их возвращать. А когда Харитонов, встретившись с Яндиевым в «Лужниках», напомнил ему об этом, то был избит и попал в больницу.

Между тем, как писал NEWS.ru, Яндиев не собирается останавливаться на этом. Он заявил, что Харитонов зашёл слишком далеко и с ним скоро может случиться «что-то нехорошее».