Дацик подерется с Гаджи Автоматом на голых кулаках Вячеслав Дацик проведет бой с Гаджи Автоматом

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Вячеслав Дацик

Бойцы Вячеслав Дацик и Гаджи Автомат Наврузов проведут поединок на голых кулаках на одном из ближайших турниров Hardcore FC, сообщает MMA.Metaratings.ru. Это будет второй поединок между ними.

В мае 2021 года спортсмены провели боксерский поединок, победителем из которого вышел Наврузов. Он нокаутировал Дацика в первом раунде. Вячеслав был готов продолжить бой, но его угол принял решение об остановке.

6 августа Дацик победил американца Джеффа Монсона в поединке ММА в Москве. Судьи отдали победу Дацику единогласно по результатам трёх раундов. В послужном списке россиянина сейчас 14 побед и 16 поражений.

26 августа стало известно, что уральская лига RCC (Екатеринбург) запустит турниры по кулачным боям. Гаджи Автомат может стать хедлайнером первого шоу, которое пройдет в Екатеринбурге осенью 2022 года. В качестве соперника Наврузова рассматривается Дауд Стхански.