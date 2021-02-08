Дацик отсоветовал молодёжи садиться в тюрьму

https://static.news.ru/photo/f7285e7e-6a01-11eb-a448-96000091f725_660.jpg Вячеслав Дацик Фото: red_tarzan/instagram.com

Российский боец и бывший заключённый Вячеслав Дацик оценил своего будущего соперника, камерунца Тайсона Дижона, и дал совет молодёжи.

Как оцениваю соперника? Никак, его бои не искал. Это Тайсон на минималках. Все знают, кто я такой. На этих тёмных лошадок... Все всё увидят на ринге. Постараюсь действовать в рамках правил по боксу, хотя раньше я и нарушал правила даже в боях без правил. Я культурный человек. Занимаюсь спортом. Хочу сказать молодёжи, что в тюрьме делать нечего. Занимайтесь спортом, не травите свою печень, не надо пить и курить. Занимайтесь боксом, единоборствами и другими видами спорта, а в тюрьму не идите, там делать нечего, — сказал Дацик на пресс-конференции.

Бой Дацика с чемпионом Камеруна по боксу Тайсоном Дижоном пройдёт 20 февраля в Москве. Это будет первый поединок 39-летнего россиянина по правилам бокса. В главном бою экс-чемпион мира Фёдор Чудинов подерётся с Айзеком Чилембой из Малави.

В конце декабря 2019 года Дацика и его знакомого задержали при попытке пересечь границу России с Эстонией, писал NEWS.ru. На пограничной заставе в посёлке Кукин Берег нарушителей задержали эстонские пограничники и передали российским коллегам. Суд признал Дацика виновным в незаконном пересечении границы группой лиц по предварительному сговору и приговорил к году тюрьмы.

Ранее националист уже был в местах лишения свободы за разбойные нападения и за насилие в отношении проституток в Санкт-Петербурге.