https://static.news.ru/photo/7e4c3c7c-1a9e-11ea-bad6-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Дацик Фото: Вячеслав Дацик/vk.com

Российский боец Вячеслав Дацик прокомментировал предстоящий бой с французом Жеромом Ле Баннером по правилам кикбоксинга на турнире «Бои по правилам ТНА» в Казани.

Своим преимуществом считаю одну вещь, то, что Ле Баннер сидит жёстко на «химии». Она, конечно, даёт превосходство, но обычно в первых двух раундах. Надолго «химии» не хватает, это сказывается и в осложнении на печень. В связи с этим я буду пробовать пробить «печень» Ле Баннеру, как только он её откроет, — приводит слова Дацика пресс-служба турнира.

Также боец отметил, что он давно не работал ногами, а скорость является его слабой стороной.

Бой Дацик — Ле Баннер пройдёт 15 декабря на площадке TATNEFT ARENA.

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