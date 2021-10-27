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Дацик нокаутировал Верулашвили

12:31, 28 октября 2021
Дацик нокаутировал Верулашвили Российский боец Вячеслав Дацик Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российский боец Вячеслав Дацик техническим нокаутом победил Реваза Верулашвили на турнире промоушена «Наше Дело». Видео было опубликовано на YouTube-канале организации. 

Поединок был остановлен в третьем раунде после того, как секунданты Верулашвили выбросили в клетку полотенце. До этого Дацик несколько раз отправил соперника в нокдаун.

Бой прошёл по правилам бокса в клетке ММА. Соперники бились в перчатках для ММА. Эта победа стала пятой для Дацика в этом году в пяти боях. 

8 октября Дацик обвинил братьев Емельяненко в участии в договорных боях. 

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