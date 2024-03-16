Дацик и Емельяненко проведут реванш Бой Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко пройдет 12 апреля в Москве

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Александр Емельяненко (слева) после окончания боя по правилам бокса с Вячеславом Дациком

Бой-реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком пройдет в Москве 12 апреля на Live Арене, сообщает корреспондент NEWS.ru. Поединок возглавит турнир Ural FC 7.

Формат поединка — пять раундов по две минуты, бой по правилам бокса — в ММА-перчатках.

Это будет второй бой между соперниками, 24 сентября 2022 года в Москве они провели официальный боксерский поединок, который завершился досрочной победой Дацика в первом раунде. Емельяненко оказался в нокауте на 13-й секунде поединка после левого бокового от соперника.

Спустя два месяца Емельяненко и Дацик провели спарринг во время конференции Hardcore Boxing, по итогам которого Александр снова оказался на полу.

42-летний Емельяненко одержал 29 побед и потерпел 10 поражений по правилам смешанных единоборств, а также провел три боя по боксу, один из которых выиграл, один проиграл и один свел вничью.

44-летний Дацик выиграл семь и проиграл восемь боев в ММА, одержал семь побед при трех поражениях в боксе и а также выиграл семь поединков и проиграл два по правилам кикбоксинга.