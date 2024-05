Цзю-младший отреагировал на победу Усика мемом Тим Цзю оценил победу Усика над Фьюри ставшей мемом фразой украинского бойца

Фото: Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Усик

Боксер и сын бывшего чемпиона мира по боксу Кости Цзю Тим процитировал мем, комментируя в Twitter (X) победу украинца Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри. Речь идет о фразе, которую ранее в интервью использовал сам Усик.

I am feel. Very feel, — написал Цзю.

В одном из интервью Усик на вопрос How do you feel («Как ты себя чувствуешь?») ответил: I'm feel! I'm very feel. После этого неверная с точки зрения грамматики фраза стала популярной в Сети.

Ранее украинский боксер, серебряный призер чемпионата мира и Европы и бывший претендент на титул WBO Исмаил Силлах заявил, что победа Усика над Фьюри была действительно великой. Он добавил, что теперь Усик стал знаменит на весь мир.

Бой Усик — Фьюри прошел в ночь на 19 мая в Эр-Рияде. В нем разыгрывались все четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе, чего не было ни разу в истории бокса. Последним абсолютным чемпионом был Леннокс Льюис, владевший тремя поясами в 1999 году.

Изначально бой Усика и Фьюри был намечен на 17 февраля, но он не состоялся из-за травмы британца. Победу раздельным решением судей одержал украинский боксер: 115:112, 113:114, 114:113. В девятом раунде украинец отправил оппонента в нокдаун. Усик дал устное согласие на незамедлительный реванш с Фьюри.