https://static.news.ru/photo/7a9b1044-cbed-11e9-95ed-fa163e074e61_660.jpg Вейли Чжан Фото: AP/TASS

В китайском Шеньчжене завершился турнир UFC, главным событием которого стал титульный бой в женском наилегчайшем весе. Китаянка Вейли Чжан в первом раунде нокаутировала чемпионку из Бразилии Джессику Андраде.

Чжан сначала потрясла соперницу мощными ударами коленями, затеми продолжила атаковать сериями с обеих рук у сетки, пока та не рунула на канвас. Таким образом, Китай получил первый в истории чемпионский пояс UFC.

В соглавном бою вечера китайский полусредневес Ли Цзинлян нокаутировал на последних секундах третьего раунда бразильца Элизеу Залески дос Сантоса.

Как сообщал News.ru, российский новичок UFC Хадис Ибрагимов проигралудушающим приёмом в третьем раунде корейцу Да Ун Чжуну на турнире UFC в Китае.