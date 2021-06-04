Чудинов выиграл у Либенберга и защитил чемпионский пояс

https://static.news.ru/photo/a5ab3990-c578-11eb-91f9-96000091f725_660.jpg Фёдор Чудинов Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Российский боксёр Фёдор Чудинов выиграл у южноафриканца Рино Либенберга в бою за пояс WBA Gold в суперсреднем весе (76,2 кг). Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru.

Поединок прошёл в рамках санкт-петербургского экономического форума и завершился единогласным решением судей: 119:108, 118:109 и 116:111, все в пользу в россиянина.

Таким образом, Чудинов защитил пояс чемпиона по версии WBA Gold. В его активе теперь 24 победы (16 — нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей. Для Либенберга это поражение стало восьмым при 21 победе и одной ничьей.

21 февраля Чудинов отбоксировал вничью с Айзеком Чилембой из Малави.