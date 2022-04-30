Чудинов сенсационно проиграл Абдугофурову Чудинов проиграл Абдугофурову, Сироткин одолел Мурашкина

Российский боксёр второго среднего веса Фёдор Чудинов потерпел поражение в рейтинговом поединке. По итогам десяти раундов спортсмен из Узбекистана Ализбек Абдугофуров оказался сильнее россиянина..

По ходу поединка рефери поединка Сергей Литунов снял один балл за постоянные клинчи с Абдугофурова. Однако этого не хватило Чудинову для победы. Все трое боковых судей отдали победу Абдугофурову: 97:92, 96:93, 93:93.

Также в Москве прошел другой поединок, в котором нижегородец Андрей Сироткин победил белоруса Виктора Мурашкина единогласным судейским решением.

Ранее Чудинов дал большое интервью NEWS.ru, в котором вспомнил о своих самых тяжёлых поединках, а также рассказал когда завершит карьеру Тайсон Фьюри и объяснил, за счёт чего Дмитрий Бивол может победить Сауля Альвареса.