https://static.news.ru/photo/534b8306-223d-11ea-bd43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр Фёдор Чудинов, завоевавший пояс WBA Gold в среднем весе, рассказал о курьёзном случае в прошедшем 13 декабря поединке с представителем Монако Хассаном Н'Жикамом.

У меня всегда настрой работать, не думая о нокауте, пока не прозвучит гонг. В последнем раунде бой остановили на минуту раньше, когда Хассан был уже готов упасть от усталости. Почему-то гонг прозвучал на минуту раньше. Потом мы продолжили, но во время этой непонятной паузы он успел восстановиться, — рассказал Чудинов NEWS.ru.

Также боксёр отметил, что его соперник действовал так же, как Джордж Гроувз, стараясь отвечать на атаки жёсткими ударами, но он ожидал от него большего.

Полностью интервью с Чудиновым читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».