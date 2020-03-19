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21 марта российский боксёр Фёдор Чудинов должен был провести бой с малавийцем Айзеком Чилембой, однако в связи с распространением коронавируса поединок был перенесён на неизвестный срок.

Предварительно сказали, что перенесут на месяц, но всё будет зависеть от обстановки, когда снимут карантин с международных перелётов. Было печально, потому что сорвался бой не только у меня, а и...