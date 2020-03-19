Российский боксёр, чемпион WBA Gold в среднем весе Фёдор Чудинов рассказал о подготовке к бою с Айзеком Чилембой, который должен был пройти 21 февраля.
Это очень сложный соперник. Таких оппонентов по стилю, как он, у меня ещё не было, поэтому было бы очень интересно с ним побоксировать. Он хорошо чувствует дистанцию, обладает хорошей скоростью. Смотрел его бои с Сергеем Ковалёвым и Дмитрием Биволом. Я готовился, отрабатывал конкретные комбинации и движения против него, защиту от его атак, — рассказал Чудинов в интервью NEWS.ru.
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