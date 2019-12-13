https://static.news.ru/photo/5ac2ed54-1ddd-11ea-8647-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Чудинов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр Фёдор Чудинов одержал победу во Владикавказе над представителем Монако Хасаном Н'Жикамом единогласным решением судей.

Россиянин владел преимуществом на протяжении всего боя, постоянно работая первым номером. Временами он брал паузу, а затем снова взвинчивал темп. По итогам боя все трое судей отдали победу, а вместе с ней и титул WBA Gold российскому боксёру со счётом 119:109 и 120:108 (двое).

Как сообщал NEWS.ru, боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал запрет российским спортсменам выступать под своим флагом на крупных соревнованиях.