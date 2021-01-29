Чудинов объяснил, почему выступит на одном турнире с Дациком и Кокляевым

https://static.news.ru/photo/399e78b2-626c-11eb-8a6b-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Чудинов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр, чемпион мира по версии WBA Gold Фёдор Чудинов рассказал, как он оказался на одном турнире с бывшими бойцами смешанного стиля и заключёнными Вячеславом Дациком и Максимом Новосёловым, пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и блогером Артёмом Тарасовым.

Я как солдат, мне ставят задачу — я выполняю. И пусть люди увидят разницу между качественным боксом и боксом тех, кто думает, что умеет что-то... Что делать, люди ходят смотреть такие бои. У меня-то соперник хороший. Я постараюсь показать класс, — сказал Чудинов корреспонденту NEWS.ru.

20 февраля бой Чудинова с Айзеком Чилембой из Малави станет главным событием шоу, где также подерутся Дацик с Дижоном Тайсоном (Камерун), Тарасов — с Кокляевым и Новосёлов — c Денисом Вильдановым.

В активе 33-летнего Чудинова 23 победы (16 нокаутом) и два поражения. В 2015–2016 годах он владел титулом чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBA Super. Чилемба (32 года) выиграл 26 боёв (10 досрочно), семь проиграл и два свёл вничью.

12 сентября 2020 года Чудинов защитил титул WBA Gold, победив британца Умара Садика.