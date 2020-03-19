21 марта во Владикавказе должен был пройти масштабный боксёрский турнир, в главном бою которого российский средневес Фёдор Чудинов должен был встретиться с малавийцем Айзеком Чилембой. Однако из-за мер, принятых для противодействия распространению коронавируса, оппонента не пустили в Россию, а турнир пришлось отменить. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Чудинов рассказал о срыве боя, особенностях своей подготовки и дальнейших планах.

— Фёдор, как вы отреагировали на ситуацию с отменой боя и в какой момент узнали, что он не состоится?



— Было печально, потому что сорвался бой не только у меня, а и у ребят, которые готовились с нами выступать на этом шоу. Конечно, вся подготовка у нас строилась под эту дату, чтобы я подошёл на максимальном пике к этому бою. Сейчас его будут переносить, и придётся корректировать график тренировок. Нам дали неделю отдыха, после которой надо будет держать себя в форме.

— Есть конкретные даты, когда может пройти этот поединок?

— Нет. Предварительно сказали, что перенесут на месяц, но всё будет зависеть от обстановки, когда снимут карантин с международных перелётов.

— Основная причина отмены турнира - не ситуация во Владикавказе, а невозможность въехать в Россию для Айзека Чилембы?



— Да. Из-за коронавируса изначально планировали сделать шоу без зрителей, но так как закрыли международные перелёты, Айзека Чилембу просто не пустили в Россию.

Айзек Чилемба Joel Plummer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Вы готовились к нему целенаправленно. Что можете сказать о нём как о сопернике? В чём видите его сильные стороны?



— У него хорошие ноги. Он высокий, быстрый, техничный. Это очень сложный соперник. Таких оппонентов как он по стилю у меня ещё не было, поэтому было бы очень интересно с ним побоксировать. Он хорошо чувствует дистанцию, обладает хорошей скоростью.

— Изучали опыт других российских боксёров, которые проводили бои с ним?



— Да, я смотрел его бои с Сергеем Ковалёвым и Дмитрим Биволом. Ковалёву было с ним тяжело, пришлось отбоксировать все 12 раундов. Я готовился, отрабатывал конкретные комбинации и движения против него, защиту от его атак. К сожалению, бой сорвался, и я не знаю, на какой срок его перенесут.

— Очередной подготовительный лагерь к бою вы проводили во Владикавказе с тренером Виталием Слановым. На что делали акцент в работе в этот подготовительный период?



— На подготовку к бою. Мы работали в совокупности над скоростью, точностью, выносливостью и жёсткостью ударов, чтобы нейтрализовать противника. Подготовка была стандартная, без каких-либо особенностей.

— Как ситуация с распространением коронавируса влияла на ваш тренировочный процесс? Вам приходилось принимать какие-то особые меры предосторожности?



— В последние три дня отпустили из тренировочного лагеря почти всех, кроме ребят, которые готовились непосредственно к боям. Остальных распустили по домам на небольшое время на всякий случай.

chudinov_fedor/instagram.com

— Сейчас как планируете поддерживать форму в этот сложный период и когда у вас будет возможность вернуться в дело?



— Как только скажут точную дату боя, я начну готовиться и подводить себя к нему, а пока получил неделю отдыха, которая у меня и должна была быть после поединка. Потом понемногу буду проводить втягивающие тренировки. Сейчас этот план сохраняется. Я отдыхаю, сильно не расслабляюсь и буду продолжать тренироваться в спокойном темпе. В парах стоять не буду, но буду бегать и работать на снарядах, чтобы совсем не растерять форму.