ЧМ по самбо в Сербии мог пройти только без зрителей

https://static.news.ru/photo/245a0362-1e93-11eb-9961-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев заявил, что даже не стоял вопрос о минимальном допуске зрителей на трибуны во время чемпионата мира в сербском городе Нови Сад.

Этот вопрос не обсуждали по одной простой причине, нам изначально сказали, что мы можем провести, только без зрителей. Нам было сказано, или так, или по другому невозможно, — сказал он журналистам.

В чемпионате примут участие 35 стран. Турнир будет совмещён с запланированным ранее в Сербии молодёжным первенством мира и продлится четыре дня — с 5 по 8 ноября.

Елисеев также заявил, что Международная федерация самбо может стать членом МОК в 2021 году.