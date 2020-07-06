Член зала славы UFC считает, что Нурмагомедов нокаутирует Гейтжи

https://static.news.ru/photo/0753f606-c01a-11ea-8a32-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship и член зала славы Мэтт Серра сделал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейтжи.

Хабиб с каждым боем прибавляет в ударной технике и со временем начнёт нокаутировать своих соперников. Они настолько обеспокоены тем, чтобы не оказаться на земле, что забывают о стойке и тяжёлом ударе Хабиба. Не исключаю, что он нокаутирует Джастина. Это непредсказуемый бой, который может пройти как угодно, — приводит слова Гейджи Fighttime.

Также ветеран отметил, что Гейтжи хорошо встаёт из партера и быстро оказывается на ногах, что было видно в спарринге с Камару Усманом.

Как писал NEWS.ru, российский боец Денис Лаврентьев, прилетевший на «Бойцовский остров» в качестве секунданта Петра Яна, мог дебютировать в октагоне.